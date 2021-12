Travessia Mar Grande-Salvador ficará sem operar por 2h

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande ficará sem operar neste sábado, 27, das 10h às 12h, no sentido Mar Grande / Salvador, devido à maré baixa.

Já no sentido capital / Ilha o serviço funciona sem restrições e o movimento é grande, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Os oito barcos que operam no sistema, agora, saem a cada 30 minutos.

As embarcações estão zarpando do Terminal Náutico, no Comércio, e atracando no Terminal do Sistema Ferry-boat, em Bom Despacho. O percurso da travessia dura entre 35 e 40 minutos.

A última vigem do dia, saindo de Salvador, será às 20h e de Mar Grande, a última saída acontece às 18h30.

Para quem vai utilizar os catamarãs da linha que liga Salvador ao Morro de São Paulo, não há restrições e o percurso está sendo feito direto - a vigem dura em média 2h e 20 minutos. O primeiro catamarã do dia saiu às 8h30 com lotação completa. As próximas saídas são às 10h30, 13h e 14h30.

Também operam com boa procura as escunas de turismo que fazem o tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

adblock ativo