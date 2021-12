Travessia Mar Grande-Salvador é suspensa até as 12h30

Por conta da maré baixa, que impede a atracação dos barcos no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, a linha de travessia marítima Salvador-Mar Grande terá um período de parada neste domingo, 15.

Desta vez, o serviço será suspenso apenas no sentido de Mar Grande para Salvador, quando a travessia fica suspensa das 9h30 às 12h30, segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab)

Para quem está em Salvador e quer embarcar para a Ilha de Itaparica, a travessia acontece normalmente, com embarcações saindo do Terminal Náutico, no Comércio, e atracando no terminal do sistema ferryboat, em Bom Despacho.

Segundo Astramab, o fluxo de passageiros é moderado, com maior fluxo no sentido Ilha de Itaparica. Oito embarcações estão em operação. O último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

