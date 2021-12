Travessia Ilha de Itaparica-Salvador é intensa neste domingo

O fluxo de passageiros que retornam do feriadão da Ilha de Itaparica para Salvador continua intenso na noite deste domingo, 9, conforme informações da TWB, concessionária do transporte marítimo na Baía de Todos-os-Santos.

O movimento começou a se intensificar a partir do meio da tarde, no Terminal Marítimo de Bom Despacho, mesmo com a volta, às 13h, do ferry Rio Paraguaçu - o quinto em funcionamento -, que estava em manutenção.

Nesta noite, passageiros encontram fila para comprar passagem. Para atender a demanda, a TWB informou que manterá o sistema em funcionamento durante toda a madrugada e, se necessário, haverá viagens extras.

A previsão é de que nesta segunda-feira, 10, haja movimento maior de pedestres pela manhã e de carros, durante todo o dia. Só na terça-feira, 11, é que as condições de viagem devem estar normalizadas. Somente neste domingo, até as 17h, 18 mil pessoas e 2 mil veículos foram transportados.

Rodovias - Já pelas rodovias baianas, quem foi curtir o feriado prolongado no interior não encontra problemas para voltar para casa. A movimentação nas principais estradas segue tranquila, conforme informações das polícias rodoviárias Federal e Estadual.

