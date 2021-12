Travessia é suspensa até as 11h30 nesta terça

A travessia Salvador - Mar Grande está suspensa nesta terça-feira, 5, até as 11h30, por conta da maré baixa. Nesse período, as embarcações ficam impedidas de atracar no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, já que não há profundidade suficiente. Quando o sistema voltar a operar, 13 lanchas vão fazer viagens a cada 30 minutos. A travessia será mantida até as 20 horas.

