Travessia de Mar Grande para Salvador é suspensa até 11h30

Por conta da maré baixa, o serviço de travessia marítima entre Mar Grande sentido Salvador está suspenso neste domingo, 13. Até 11h30, os passageiros serão impedidos de realizar o transporte de Mar Grande para a capital baiana. No sentido contrário, entretanto, o serviço continua com atendimento normal. As lanchas partem do Terminal Náutico, no Comércio, e atracam no terminal do ferryboat, em Bom Despacho.

Após 11h30, o atendimento volta ao normal nos dois sentidos, com 13 embarcações e o percurso da travessia (12 quilômetros) com tempo médio de 40 minutos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é de movimento intenso a partir do meio dia, com o embarque de passageiros que vão aproveitar o domingo nas praias da Ilha de Itaparica. Neste domingo, o último horário saindo de Salvador será 20h. De Mar Grande para a capital, a última viagem acontece às 18h30.

