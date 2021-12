Travessia de Mar Grande é interrompida por duas horas

A maré baixa mais uma vez interrompe a travessia marítima entre Salvador e Mar Grande. Nesta terça-feira (21), o serviço foi suspenso às 10h, em Salvador, e será retomado às 12h e das 11h às 13h, em Mar Grande. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a partir de quarta-feira (22) o sistema estará operando normalmente e sem paralisações.

Hoje o último horário saindo da capital será as 19h30 e de Vera Cruz, as 18h30.

A linha marítima que liga Salvador a Morro de São Paulo está operando hoje com conexão em Itaparica devido às condições ainda desfavoráveis de navegação no percurso entre a capital e a Ilha de Tinharé, com predominâncias de ventos fortes.

Caso as condições melhorem, as operações serão normalizadas durante o dia. Os passageiros que embarcam no Terminal Náutico da Bahia seguem até Itaparica, de onde continuam a viagem via rodoviária até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro de São Paulo.

Já as escunas do Passeio às Ilhas da Baía de Todos-os-Santos operam sem restrições.

