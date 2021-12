Travessia de lancha será encerrada mais cedo durante a Páscoa

O sistema de travessia entre Salvador e Mar Grande vai encerrar as operações em Salvador mais cedo a partir desta quarta-feira, 28, por conta da maré baixa. A medida vai se estender por mais seis dias. Portanto, os soteropolitanos e também turistas que pretendem viajar para a aproveitar o feriadão de Páscoa na ilha, deverão antecipar a viagem.

A última embarcação zarpa do cais no Comércio às 17h30. Já para quem sai da ilha, o último embarque acontece normalmente às 18h.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as paradas em períodos de baixa maré acontece de forma obrigatória por causa da pouca profundidade no canal de navegação do Terminal Náutico em Vera Cruz.

De acordo com a empresa administradora do equipamento, o fluxo de passageiros é tranquilo nos terminais e as embarcações saem em horários regulares a cada 30 minutos. Se houver aumento da demanda de usuários, o tempo da saída pode reduzir para 15 em 15 minutos.

