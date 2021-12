Travessia de lancha Salvador-Mar Grande volta a operar normalmente

A travessia de lancha Salvador-Mar Grande voltou a operar nesta sexta-feira, 20, depois de três dias sem funcionar por conta dos fortes ventos que atingiram a capital baiana. Apesar do retorno do atendimento, o movimento é pequeno nesta manhã nos terminais marítimos de Mar Grande e Náutico da Bahia. Seis embarcações operam desde 5h da manhã e devem fazer a travessia até as 19h com saídas de meia em meia hora.

O sistema ferry boat também funciona normalmente nesta sexta com quatro navios operando. Com o mar mais calmo, a travessia de caminhões e ônibus, que estava suspensa, está liberada.





