Trator destrói depósito em disputa por terreno no Imbuí

O comerciante Josué Nunes foi surpreendido ao chegar no bairro do Imbuí, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 14, e achar o depósito onde ele guardava o material de trabalho destruído. A construção erguida na rua dos Colibris foi demolida por um trator durante a madrugada.

A ação chamou a atenção de moradores da região, que acionaram a polícia. O motorista do trator foi levado para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. O fato será investigado por policiais da 9ª DT (Boca do Rio).

Josué disse que o motorista do trator não quis revelar quem o contratou, mas ele acredita que tenha sido um homem que esteve em sua barraca no mês de agosto. "O proprietário do terreno me autorizou a construir um galpão no local para guardar meu material", disse.

O comerciante acrescentou ainda que, "no mês passado, apareceu outro homem dizendo que era o dono (do terreno). Ele me ameaçou e chegou a derrubar uma parede lateral do depósito. Eu mandei fazer de novo e agora derrubaram tudo", contou.

A construção é utilizada por Josué para guardar cadeiras, mesas, engradados de bebidas e produtos que são vendidos em uma barraca que ele mantém no bairro. "O prejuízo foi imenso, porque derrubaram com tudo dentro, tinha até uma moto guardada no local", lamentou.

O comerciante disse que tem como continuar trabalhando, mas apenas com os produtos e material que estavam armazenados na barraca.

O proprietário do terreno, Guaraci Nascimento, disse que essa não é a primeira investida contra o depósito. "Já tiveram várias pessoas alegando que eram donas do terreno, mas nunca apresentaram documento comprovando (a posse) e querem tomar o terreno de forma totalmente agressiva, inclusive para tirar Josué", explica Guaraci.

Ele ainda afirma que prestou queixa na polícia em todas as ocorrências e garantiu que tem a documentação comprovando ser proprietário do terreno.

adblock ativo