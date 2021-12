Transporte urbano opera com 80% da frota de ônibus em Salvador

Os ônibus estão circulando com 80% da frota nesta segunda-feira, 28. De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), não há previsão de redução superior a 20% do número de coletivos fazendo o transporte urbano na capital baiana. Contudo, essa análise é feita ao longo do dia e pode alterar conforme necessidade.

>> Caminhoneiros mantêm mobilização nas rodovias da Bahia

Na semana passada, o governo municipal chegou a prevê para hoje uma redução de 40% nos horários que não fossem de pico. Mas as empresas de ônibus receberam combustível neste fim de semana e há previsão de novo abastecimento ainda nesta segunda.

Os caminhões carregados com combustível são escoltados pela polícia, garantindo o abastecimento da frota de ônibus.

