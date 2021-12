Transporte será normalizado com 100% da frota de ônibus na terça

O transporte urbano vai operar nesta terça-feira, 29, com 100% da frota de ônibus. De acordo com o prefeito ACM Neto, as empresas receberam combustível suficiente para rodar por até oito dias.

"Já estamos rodando hoje com 88% da frota de ônibus. Amanhã (terça), já estaremos com todo o sistema funcionando normalmente. Conseguimos assegurar o combustível para que as empresas do setor rodem por até oito dias. Até lá, esperamos que a greve dos caminhoneiros tenha um fim", explicou.

Os ônibus começaram a circular com frota reduzida na última sexta, 25, por conta da greve dos caminhoneiros. Na época, o governo municipal anunciou que iria implementar um plano de contingência, porque só tinha combustível para garantir a operação até esta terça, 29.

Contudo, a polícia escoltou caminhões e garantiu a chegada dos veículos nas garagens das empresas de transporte.

