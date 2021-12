Transporte público é onde mais se roubam aparelhos celulares

O transporte público é o local onde mais acontecem roubos e furtos de aparelhos de celular no país. Este é o resultado de pesquisa da corretora Bem Mais Seguro, com dados do site Onde Fui Roubado - plataforma digital que mapeia roubos em cidades brasileiras.

A pesquisa foi baseada em relatos de 4.200 vítimas que informaram no endereço eletrônico quais os lugares em que as subtrações ocorreram.

No ranking dos locais onde esse tipo de roubo acontece com frequência, os ônibus, trens, metrô, pontos e estações são os que aparecem com maior incidência: 31% dos casos.

As vias públicas aparecem na sequência, responsáveis por 29% dos crimes. As ocorrências no trânsito ficam em terceiro lugar, com 25%.



O delegado-geral da Polícia Civil baiana, Bernardino Brito Filho, não quis comentar a pesquisa, mas informou que estão sendo realizadas ações para coibir delitos desse tipo. "O coletivo é um local em que o criminoso acha mais pessoas, então a possibilidade de atingir o resultado que ele pretende, subtrair o patrimônio, é bem maior", disse.

"Cautela"

O estudante Davi Lima, 21, teve o celular roubado em um ponto de ônibus localizado no Campo Grande. Ainda assim, costuma utilizar o aparelho no ponto. "Fui roubado, mas não fiquei traumatizado. Levaram apenas o celular. Não tenho medo", desafiou.

Já a fisioterapeuta Giulia Santana, 31, só retira o celular da bolsa em locais seguros: "Sou cautelosa. Não tiro o aparelho da bolsa em hipótese nenhuma".

*Colaboraram Luan Santos e Yuri Silva

