Transporte ganha reforço durante o feriadão

As administrações dos terminais rodoviário e marítimo (ferryboat) de Salvador reforçaram o operacional para suprir a demanda do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 4, com expectativa de grande movimento até o próximo domingo.



De acordo com Adevaldo Santos, gerente de operações do terminal rodoviário, "a Agerba [Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia] adicionou 200 horários extras para atender o grande fluxo. Esse número ainda pode aumentar, dependendo do movimento no terminal nos próximos dias".

Com estimativa de 60 mil embarques até sábado, ele contou que a grande procura de passagens é para as regiões do Recôncavo baiano e sul do estado.



Na quarta-feira à noite, o movimento na rodoviária era tranquilo. A previsão de desembarques para domingo, 7, e segunda-feira, 8, é de 50 mil pessoas.



Já no Terminal Marítimo de São Joaquim, que faz a ligação entre Salvador e a ilha de Itaparica, sete embarcações estão à disposição dos passageiros.



Segundo a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o serviço, a estimativa é que 87.130 pessoas utilizem os terminais São Joaquim e Bom Despacho (Itaparica) até a próxima segunda-feira. O número equivale a um aumento de 15% com relação ao feriado do ano passado.



Flávia de Oliveira, assessora de imprensa da concessionária, ressaltou que apesar de haver sete ferries disponíveis durante o feriado,

o número em tráfego depende da demanda em cada momento.



Segundo informações da empresa, 4.860 bilhetes com hora marcada para a travessia foram disponibilizados. Os usuários podem comprar pelo site da Internacional Travessias.



Polícia



A Polícia Militar também iniciou ontem a Operação Corpus Christi. Segundo a corporação, 151 policiais militares se revezam nos postos de policiamento rodoviário e nos de controle e fiscalização de trânsito.



Estão previstas rondas com viaturas nas rodovias de maior fluxo, com fiscalização de equipamentos e documentos obrigatórios.



BA-001 (Ilha de Itaparica), BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde), BA-120 (Conceição do Coité/Santa Luz), BA-120 (Juazeiro/Sobradinho) também têm o policiamento intensificado.



Segundo estimava da Concessionária Litoral Norte (CLN), a previsão do fluxo de veículos que trafegarão pela Estrada do Coco desta quinta a domingo, é de 96 mil veículos.

A operação seguirá até a manhã de segunda-feira.

