Transporte escolar vai passar por fiscalização

Para garantir a segurança de crianças e adolescentes que fazem uso do transporte escolar em Salvador, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), inicia a vistoria do 1º semestre de 2020 no dia 16 de março, na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. O prazo segue até o dia 27 de março.

A vistoria tem o valor de R$ 84,93. Condutores que não se submeterem a fiscalização pagarão multa de R$ 42,30 e ficarão impedidos de exercer a atividade. A meta da Semob é vistoriar cerca de 100 veículos por dia.

