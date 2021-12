Transporte escolar: Transalvador inicia vistoria na segunda

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) inicia na segunda-feira, 8, a vistoria do transporte escolar, que acontece das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, na Gerência de Táxi (Getax), nos Barris.

Os veículos que vão circular no segundo semestre deste ano devem obedecer à padronização obrigatória, condições de tráfego, segurança, higiene e conservação, controlador de velocidade aferido pelo Ibametro com certificado de aferição do cronotacógrafo e equipamentos de segurança.

De acordo com a Transalvador, os permissionários devem apresentar, no ato da vistoria, o cartão da identificação, carteira de identidade, comprovante de residência, licenciamento atualizado, carteira de habilitação classe D, pagamento da taxa de vistoria, Nada Consta de multas de trânsito, selo GNV e o comprovante de recolhimento da contribuição sindical.

Além disto, devem pagar uma taxa de R$ 57,31. Quem não apresentar o veículo na data marcada pagará ainda uma multa de R$ 29,48 e uma taxa de retorno de R$ 7,36. Mais informações pelos telefones 2109-3664/3670.

