Transporte escolar passa por vistoria em Salvador

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que, até o dia 19 deste mês, irá vistoriar cerca de 800 veículos de transporte escolar da capital baiana. Durante o serviço, que foi iniciado nesta segunda-feira, 8, na Gerência de Táxi (Getax), no Vale dos Barris, os fiscais da Transalvador observam pontos como padronização obrigatória dos veículos, higiene, estado de conservação e regularidade dos equipamentos de segurança, além da documentação.

Os documentos exigidos são comprovante de contribuição sindical, cartão de identificação, carteira de identidade, comprovante de residência, licenciamento atualizado, carteira de habilitação classe D, pagamento da taxa de vistoria, Nada Consta de multas de trânsito e selo GNV. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h 11h30 e das 13h às 16h30.

De acordo com o gerente da Getax, Marcelo Tavares, as principais irregularidades registradas nas vistorias que ocorrem semestralmente são más condições dos pneus e extintor de incêndio com o prazo vencido. A partir da identificação do problema, o permissionário do transporte tem de 15 a 30 dias para solucionar a questão.

A meta da Transalvador é vistoriar cerca de 100 veículos por dia, pela ordem do número de seu alvará. Hoje foi a vez dos carros com alvará de 001 a 100. Mas, quem tiver alvará diferente pode se antecipar e fazer a vistoria nos primeiros dias. Nos últimos dias, conforme Marcelo Tavares, a tendência é que a procura aumente.

A taxa de vistoria é de R$ 57,31. Aquele que não apresentar seu veículo na data marcada no calendário pagará multa de R$ 29,48 e mais R$ 7,36 de taxa de retorno. A Transalvador avisa ainda que veículos não aprovados na vistoria terão até 30 dias para retornar à Getax com os problemas corrigidos. Caso não compareça dentro do prazo, o permissionário será notificado e poderá ter o carro apreendido. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 2109-3664 e 2109-3670.

