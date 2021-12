Transporte escolar: motoristas protestam contra padronização

Cerca de 300 condutores do transporte escolar de Salvador realizaram nesta sexta-feira, 17, uma carreata em protesto contra a padronização nacional dos veículos e a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 7 anos. A manifestação é nacional e foi realizada também em outras capitais, como Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis e Maceió.

As vans escolares seguiram em carreata pela avenida Paralela até a Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde chegaram por volta das 9h. Lá, foram recebidos pelo deputado estadual Bira Coroa e pela chefia de gabinete dos deputados Fabíola Mansur e Joseildo Ramos.

A manifestação provocou congestionamento na avenida Paralela e também na região do CAB, devido à grande fileira de veículos que participavam da manifestação.

A legislação atual tem como norma a utilização de veículos a partir de sete lugares. O projeto de lei 5.383/2013, em tramitação na Câmara Federal, prevê que a quantidade mínima de vagas suba para 15 lugares.

"As duas medidas só vão gerar desemprego, porque nós não vamos conseguir arcar com os custos, com a compra de veículos maiores. Uma Doblô (carro da montadora Fiat) custa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. Um micro-ônibus custa mais de R$ 200 mil", criticou Simone Rosas, presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares e Turísticos do Estado da Bahia (Sintest).

Para ela, a medida beneficia apenas os grandes empresários do setor de transporte. "Eles vão poder comprar micro-ônibus e até ônibus. Os pais vão perder com isso e, principalmente, o trânsito vai ser prejudicado, porque imagine colocar mais ônibus nas ruas?", questionou.

adblock ativo