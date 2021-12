Transporte: confusão marca audiência para discutir licitação

Integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) protestaram nesta quinta-feira, 19, durante a última audiência para discutir a licitação do transporte público. O grupo vaiou o secretário de Urbanismo e Transporte de Salvador, José Carlos Aleluia.

Eles contestam alguns pontos do edital de licitação proposto pela prefeitura, como o período de 30 anos para as empresas explorarem o sistema. Os manifestantes acham que esse prazo é longo e defende uma redação para 10 ou 15 anos.

Membros do movimento também alegam que o edital não contempla acessibilidade e não oferece a relação de linhas e horários das viagens dos ônibus.

O evento acontece na sede do Ministério Público do Estado (MP-BA), em Nazaré, e tem a participação de representantes do MP-BA, Tribunal de Constas do Município, Sindicato dos Rodoviárias, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps) e de vereadores.

