Transporte coletivo de Salvador terá horário especial a partir de segunda

O transporte coletivo de Salvador terá horário especial de funcionamento a partir de segunda-feira, 22, até as 5h do próximo dia 29. A medida visa ampliar ainda mais o isolamento social e reduzir a taxa de contaminação da Covid-19 e a ocupação de leitos na capital.

Os primeiros ônibus começarão a circular a partir das 4h até às 19h30 nos principais corredores. Já nas estações, a operação será encerrada às 20h30, após a chegada da última viagem do metrô.

Durante todo o período, ônibus da frota reguladora serão disponibilizados para prestar apoio às linhas de maior demanda. Além disso, funcionários da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vão manter a fiscalização nos principais pontos para realizar os ajustes necessários, a fim de evitar aglomerações dentro dos coletivos.

Não haverá restrições para veículos particulares, como táxis, mototáxis e por aplicativo, que poderão circular para atender usuários que necessitem do serviço para deslocamento.

Transporte Metropolitano

O decreto que determina a prorrogação de medidas mais restritivas para a capital baiana e alguns municípios inseridos na Região Metropolitana de Salvador foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 20.

Com as medidas , a circulação dos meios de transporte metropolitanos será suspensa das 19h as 5h até o dia 29 de março.

