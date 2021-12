Transporte clandestino leva perigo a usuários em bairros de Salvador

Todos os dias nos pontos de Salvador, os soteropolitanos vivem um dilema: esperar os ônibus para deslocar-se para casa, ir de metrô ou se aventurar nos veículos que rodam sem fiscalização ou regulamentação na capital baiana.

Com a promessa de trajeto mais rápido e tarifas mais baratas, micro-ônibus, topics e carros comuns rodam diariamente pela cidade, de forma clandestina, colocando em risco a vida de quem opta por utilizar esse tipo de serviço.

Com veículos velhos e sem manutenção, a segurança é o ponto menos importante para quem realiza a atividade, sem respeitar as leis de trânsito. É comum ver motorista falando ao celular durante as viagens, verificar que na estrutura dos carros a precariedade e falta de manutenção levam riscos de morte para os passageiros.

Arames, pedaços de madeira e outros objetos são suportes para fechar portas e, quando nenhum artefato resolve a situação, quem segura a porta é o cobrador, que durante o percurso precisa receber o dinheiro pela viagem, e acaba deixando o veículo circular alguns metros de porta aberta.

Apesar de irregulares, é comum ver esses carros em qualquer ponto de Salvador. A equipe de reportagem, durante a semana passada, visitou vários locais e praticamente em todos os pontos visitados flagrou veículos clandestinos operando sem nenhum problema.

O “aliciamento” de passageiros – e até a procura pelos próprios usuários, que justificam a utilização desses serviços para chegarem ao destino mais rapidamente – acontece em qualquer horário. “Às vezes, você fica mais de uma hora no ponto e não passa nada, então a solução é optar pelo clandestino, que passa mais vezes”, disse Ana (nome fictício), 27, que trabalha em São Cristóvão e mora na Ribeira.

São Cristóvão

A equipe de reportagem acompanhou Ana durante aproximadamente 30 minutos, no ponto localizado na Av. São Cristóvão, sentido Paralela, à espera da Topic que faz o trajeto Intiga-Ribeira.

Durante esse período, duas vans passaram, mas, por não ter lugar para sentar, Ana não foi. Mesmo tendo a possibilidade de utilizar a integração na Estação Mussurunga, a passageira justificou a escolha pelo transporte irregular: “Se eu for para a estação, são quase duas horas para chegar em casa e a topic corta caminho, chego bem mais rápido”.

Cerca de 18 minutos depois, a van que faz o trajeto para a Ribeira – via Av. Luiz Eduardo Magalhães – passou, daquela vez vazia, e nos despedimos da passageira.

Histórias como a de Ana são muito fáceis de serem encontradas na região de São Cristóvão, pois o lugar possui pontos fixos de transporte irregular. Em um, localizado na Av. Aliomar Baleiro (Estrada Velha do Aeroporto), além dos coletivos o local é utilizado pelas topics que integram o Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), porém é muito fácil encontrar vans que realizam viagem para o bairro Boca da Mata, carros pequenos que cobram até R$ 3 pelo deslocamento para a região de Cajazeiras, até a Rótula da Feirinha, além de trajetos mais próximos, como o itinerário para o Parque São Cristóvão e o bairro de Mussurunga.

“Longe”

Mesmo tendo que pegar um outro ônibus na rótula para chegar a Cajazeiras 11, o estudante Lucas Rocha, 25, justifica a escolha, “Cajazeiras é longe, em vez de pegar a Estrada Velha toda, o cara do irregular vai pelo pistão e rapidinho chego. Lá, eu pego qualquer um, já estou em casa”, justifica.

Só que, apesar de ser mais barato e cortar caminho, existem aqueles passageiros que não se arriscam nesses veículos. “Eu uso cartão, então nem posso pegar esses carros, sem contar que é tudo remendado, sujo e se bater, quem paga?”, disse Victória Santos, 29, que seguia para Boca da Mata.

Já na primeira parada da rodovia BA-526, na estrada CIA-Aeroporto, atrás do ponto, a fila de carros de passeio que realizam o trajeto Simões Filho-Camaçari pode ser encontrada durante qualquer horário do dia.

Dependendo do poder de negociação do passageiro, o valor da passagem pode variar por grupo ou individual.

No Iguatemi, a principal oferta é “Fazenda Grande do Retiro, subindo a ladeira!”. Essa é a chamada do cobrador ao passar no ponto. No local, é comum ver as topics que realizam esse trajeto, do final da tarde até o fim do expediente dos shoppings e faculdades da região.

A frequência dessas topics – que muitas vezes saem cheias – é constante. Em um período de cerca de duas horas, aproximadamente 21 veículos passaram pelo ponto. “Velho, não rola de ficar até meia-noite esperando buzu aqui [ponto em frente à Casa do Comércio, na Av. Tancredo Neves]. A gente sai do shopping e quer ir logo para casa”, disse um usuário, para justificar a utilização do serviço, sem querer ser identificado.

Fiscalização

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a fiscalização de combate ao transporte clandestino acontece diariamente, de segunda a sexta-feira, em diversos pontos de Salvador, e conta sempre com apoio da Polícia Militar, por meio do Esquadrão Águia, pois muitos motoristas andariam armados.

Segundo a Semob, durante o ano de 2016 cerca de mil veículos foram apreendidos fazendo transporte clandestino. Este ano, ainda de acordo com informações do órgão, cerca de 400 veículos foram apreendidos nas principais áreas da cidade pela realização do transporte de passageiros sem autorização.

Legislação

Em agosto, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o Projeto de Lei do Senado (PLS) 569/2015, dispositivo que aumenta a pena por transporte clandestino de passageiros. A proposta foi feita pelo senador Acir Gurgacz (PDT-RO).

O PLS propõe a alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tratando de forma diferente as infrações por transporte irregular de pessoas e de bens.

As duas formas clandestinas ainda são classificadas como infração média, punidas com multa, apreensão e remoção do veículo.

No novo texto, além da separação, o projeto altera a punição estabelecida para cada uma das infrações. No caso do transporte não licenciado de pessoas, a infração passa de média a gravíssima. O motorista ainda pode perder o direito de dirigir, com recolhimento da habilitação.

No transporte de bens, permanece a classificação da infração como média e a penalidade de multa.

A proposta segue em tramitação na Câmara dos Deputados e será analisada pelas comissões de Viação e Transportes, de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para apreciação do Plenário.

adblock ativo