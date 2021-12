Transporte clandestino desafia a fiscalização em Salvador

Enquanto os poderes municipais declararam guerra ao aplicativo Uber, cujos motoristas têm sido alvo da animosidade dos taxistas pelo Brasil, o transporte clandestino continua a driblar a fiscalização, em Salvador, para preencher a lacuna de uma opção mais barata para os passageiros.

Seja nos estacionamentos do aeroporto, da estação rodoviária, do sistema ferryboat ou nos entroncamentos, em nome da economia de dinheiro, quem busca o transporte clandestino tem desprezado a segurança, tanto na condição dos veículos quanto na identificação dos condutores.

A procura costuma ocorrer de forma voluntária, mas, muitas vezes, passageiros são assediados pelos clandestinos já no desembarque dos principais terminais da capital baiana, a exemplo do que flagrouA TARDE, novamente, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães.

O local chegou a ser alvo de ação policial que prendeu 13 pessoas, em fevereiro passado, por associação criminosa e atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública. Mesmo assim, sob alegação de garantir o sustento das famílias, os clandestinos preferem correr o risco da prisão.

"Todo mundo tem família, não só taxista. A gente não gosta de trabalhar como se fosse bandido, fugindo da polícia", disse, sob anonimato, um motorista de 39 anos, que cobra R$ 50 entre o aeroporto e a rodoviária. "A gente cobra mais barato mesmo. Por isso, os taxistas não gostam", completa.

Taxistas

Regulamentados, os taxistas reclamam tanto do assédio dos clandestinos quanto da ameaça dos motoristas do aplicativo Uber.

A principal queixa é a carga de impostos para exercer a atividade, enquanto o aplicativo e os clandestinos estão livres de taxação.

"Somos motoristas profissionais, enquanto os clandestinos e o Uber desenvolvem trabalho particular sem pagar impostos", afirma Reinaldo Neves. "A gente passa por diversas vistorias para poder circular com os veículos", acrescenta.

Colega dele, o taxista Antônio Delmondes se baseia no quesito segurança para defender os argumentos.

"Trabalhamos identificados pelo número do alvará. O passageiro sabe como nos encontrar em caso de esquecer algum pertence e não corre o risco da violência", disse.

Passageiros

Por outro lado, taxistas também são alvo de queixas por parte de passageiros, sobretudo no que tange à exigência de alguns desses profissionais em dispensar o uso do taxímetro para algumas corridas, negar viagens curtas e o tratar mal os clientes.

Nesse sentido, para o administrador Gustavo Carvalho, 35 anos, faz-se necessária a concorrência do aplicativo Uber frente aos taxistas. "Em vez de eles melhorarem o serviço, estão apenas preocupados em manter a preferência no transporte dos passageiros", critica.

Com medo de ataques por parte dos taxistas, o condutor do Uber que atendeu o administrador argumenta que a qualidade no atendimento faz a diferença. "Além do preço mais barato, o cliente se sente acolhido quando faz uma viagem conosco. O tratamento é diferenciado", defende.

Van ilegal

Já a balconista Naira de Jesus, 20 anos, prefere pegar uma van irregular quando viaja à terra natal, Conceição do Coité, do que pegar um ônibus na rodoviária.

"Raramente viajo de ônibus. Quase nunca. Prefiro a van, porque a viagem é mais rápida, confortável e deixa na porta de casa", afirma.

Sob anonimato, o condutor que transportou Naira se apega à falta de emprego na cidade interiorana para exercer a atividade irregular. "Se o governo quisesse, acabava com a clandestinidade com mais fiscalização. Mas é mais vantajoso ganhar o dinheiro com a multa que a gente paga", disse.

