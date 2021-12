Transportadores escolares protestam contra inspeções obrigatórias do Detran

Motoristas de transporte escolar realizam uma manifestação na manhã desta segunda-feira, 30, em frente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na avenida ACM, contra a quantidade de inspeções obrigatórias anuais.

Com faixas, cartazes e apitos, o grupo exige a revogação da Portaria nº 2.044, de 5 de julho de 2018, que determina duas inspeções para a liberação do documento do veículo, uma para o kit gás e outra para os carros zero.

A presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares e Turísticos da Bahia (Sintest), Simone Rosas, afirma que a maior parte das vistorias é ilegal. "Hoje também começam as inspeções do Cotae (Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais de Salvador), que todos os estados brasileiros cobram do transportador duas vezes. Então não cabe mais fazer inspeção em carro que já foi inspecionado pelo órgão que nos concede autorização para rodar", explica.

Simone afirma que os motoristas de transporte escolar gastam cerca de R$ 1.200 por ano com as vistorias. "Cada inspeção dessa, fora a da prefeitura, chega a R$ 450. A da prefeitura é R$ 82. É o órgão que fiscaliza, que nos dá autorização, que tem todo o nosso cadastro, então não cabe. É por isso que o Denatran mandou revogar a portaria", completa a presidente do sindicato.

Manifestantes utilizam cartazes e apitos para chamar a atenção dos outros motoristas

Detran se posciona

Por meio de sua assessoria, o Detran Bahia informou que o diretor de veículos, Igor Brandão, vai receber uma comissão formada por representantes dos transportadores.

Em nota enviada na última sexta, 27, o órgão ressaltou que o Código de Trânsito Brasileiro, por meio do artigo 136, estabelece que os veículos usados no transporte escolar passem por inspeção no órgão estadual de trânsito, para verificar os equipamentos obrigatórios de segurança e as condições de trafegabilidade. Este procedimento é regulamento pela Portaria 2.044, que é o alvo de reclamação da categoria.

"Nosso dever é cumprir a legislação e colocar nas vias veículos do transporte escolar que ofereçam segurança, seguindo também a orientação do Ministério Público para evitar acidentes envolvendo crianças", ressaltou, no comunicado, o diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes.

Alguns permissionários estão com documentos retidos no Detran

Manifestantes chegaram a atrapalhar a circulação de veículos na via

