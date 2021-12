Trânsito volta fluir após rompimento de tubulação; abastecimento de água está suspenso

Depois do congestionamento nas duas vias da avenida Silveira Martins, no Cabula, devido ao rompimento de uma tubulação de água, o trânsito voltou a fluir normalmente no início da tarde deste sábado, 14, mesmo com o trabalho de equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) no local.

Por conta do problema na tubulação, o fornecimento de água foi suspenso temporariamente nos bairros de Doron, Engomadeira, Tancredo Neves, São Gonçalo, Resgate e Estrada das Barreiras. O serviço deve ser normalizado por volta das 18h.

