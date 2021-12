Trânsito volta a fluir na Paralela após colisão de carro com poste

O tráfego na avenida Paralela, em Salvador, voltou a fluir depois de ficar parcialmente interditada nas imediações da antiga casa de show Bahia Café Hall na manhã desta quarta-feira, 25. O bloqueio aconteceu por conta de um poste que caiu após a colisão de um carro na noite desta terça, 24.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), equipes da Coelba estão no local, mas não interferem mais no fluxo de veículos sentido aeroporto.

A Coelba, por sua vez, informou que o fornecimento de energia na região foi normalizado, mas que há apenas um imóvel sem energia. A previsão é que o serviço volte ao normal completamente após a troca do equipamento.

