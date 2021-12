Trânsito sofre alterações por conta das obras do BRT

As obras de implantação do trecho 1 do projeto do BRT exigirá mudanças no trânsito da cidade, avisa a prefeitura de Salvador. A partir de 1º de agosto, serão feitas alterações em pontos de ônibus e no fluxo de pedestres nas proximidades da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) e da Comercial Ramos, nas vias principal e marginal da Avenida ACM, no sentido Cidade Jardim.

As alterações – que vão impactar mais significativamente o pedestre – visam, segundo a prefeitura, garantir a segurança da população, já que envolvem a construção de elevados, viadutos, ciclovia e corredores exclusivos de tráfego.

No trecho entre a Iurd e o Centro de Atenção à Saúde Professor Doutor José Maria de Magalhães Neto (Cepred), por exemplo, a calçada à esquerda da via marginal será revitalizada e alargada. Já o canteiro por onde passa o canal Camarugipe, depois do Cepred e até a Comercial Ramos, será isolado com tapumes, impedindo a travessia pedestres nessa área.

O estacionamento em frente às lojas de automóveis, antes do Cepred, será retirado, mas não haverá alterações no fluxo para automóveis nesse trecho e nem a retirada da Zona Azul.

Ônibus e automóveis

Pontos de ônibus na avenida ACM serão deslocados mas não haverá mudanças no itinerário de linhas do transporte público. Segundo a prefeitura, nessa etapa de alterações, que deve durar um ano, não haverá mudanças significativas para quem utiliza o automóvel.

Outra informação importante é que a velocidade máxima tanto na marginal quanto na principal, em ambos os sentidos da ACM, será de 40 km/h enquanto durarem as intervenções (hoje os limites são de 60 km/h e 70 km/h, respectivamente).

As obras de preparação para o início das alterações têm início esta semana, mas as mudanças temporárias só serão implementadas a partir de 1º de agosto.

adblock ativo