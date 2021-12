Trânsito será modificado para o desfile do Dois de Julho

Com o desfile do Dois de Julho, que será realizado nesta segunda-feira, o trânsito será modificado em alguns pontos de Salvador. O ato que sai do Largo da Soledade em direção ao Campo Grande, traz neste ano o tema "Luta Pela Paz". Ao todo, serão instaladas 47 barreiras, entre fixas e móveis, a partir deste domingo, 1º.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), haverá um desvio de tráfego e montagem de barreiras em diversas vias ente os dias 1º e 10 de julho. Na rua Oito de Novembro, em Pirajá, o estacionamento de veículos, localizado perto do Lado do Panteon, estará proibido neste domingo, das 7h às 18h, na quarta-feira, 6, e quinta-feira, 7, das 17h às 1h do dia subsequente e na sexta-feira, 8, das 7h30 às 1h do dia seguinte. Para trafegar, o condutor deverá utilizar as ruas 24 de Agosto e Oscar Seixas. Os veículos do Sistema de Transporte Coletivo devem utilizar o terminal da Rua Nova.

A circulação e estacionamento de veículos também ficará proibida, a partir de 0h do dia 2, no Lapinha, Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima, Rua Emídio dos Santos, Rua dos Perdões, Largo da Quitandinha do Capim, Rua dos Adobes, Ladeira do Boqueirão, Rua Direta de Santo Antônio, Largo da Cruz do Pascoal, Rua do Carmo, Rua do Passo, Largo do Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Rua da Misericórdia e Praça Municipal. A partir das 5h do mesmo dia, também será proibido estacionar na Praça Municipal, Rua Chile, Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro - nas regiões de São Bento, São Pedro, Piedade, Rosário, Mercês, e Passeio Público -, e no Largo do Campo Grande.

Haverá um desvio de tráfego e montagem de barreiras em diversas vias ente os dias 1º e 10 de julho

Os veículos não poderão circular, a partir das 13h desta segunda-feira, na Praça Municipal, Rua Chile, Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro - nas regiões de São Bento, São Pedro, Piedade, Rosário, Mercês, Passeio Público e no Largo do Campo Grande.

Já os veículos do Sistema de Transporte Coletivo poderam usar como alternativa de tráfeco, sentido Centro, a Rua Lima e Silva, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo de Menezes, Rua Quinta dos Lázaros, Rua General Argolo. Já saindo do Centro, estes veículos terão como opção de tráfego o Largo Dois Leões, Av. Glauber Rocha, Rua Quinta dos Lázaros, Rua Rodrigo de Menezes, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz, Rua Lima e Silva.

Ainda nesta segunda-feira, a partir das 5h, será realizado um desvio do tráfego de veículos da rua Lima e Sila para a rua Pero Vaz, ambas localizadas no bairro da Liberdade. Já na rua Emídio dos Santos, no Barbalho, terá um sentido duplo de tráfeco no treco entre a rua Professor Viegas e a Travessa Emídio dos Santos, das 8h às 12h.

Também terá um corredor de tráfego apenas para veículos credenciados, na Avenida Anitta Garibaldi, Dique do Tororó, rua Djalma Dutra, Dois Leões, Estrada da Rainha, Largo do Queimadinho e rua Campos França.

adblock ativo