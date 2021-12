Trânsito será alterado no Jardim dos Namorados, Stiep, Imbuí e Aliomar Baleeiro

O trânsito será alterado em quatro importantes regiões de Salvador: Jardim dos Namorados (Pituba), Stiep, Imbuí e avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto). As mudanças ainda não foram detalhadas e serão apresentadas nesta terça-feira, 13.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a área mais afetada será o Jardim dos Namorados, onde as intervenções englobam implantação de novos semáforos, sinalização, iluminação e pavimentação. O investimento somente nesta região será de R$ 2 milhões.

Já no Stiep, as alterações têm o objetivo de facilitar o acesso de motoristas que avançam rumo à orla via o Centro de Convenções. A ideia é atender ao aumento de fluxo de veículos na região por conta da implantação da Estrada do Curralinho, que liga a avenida Paralela ao Stiep.

A prefeitura não informou as mudanças que vão ocorrer no Stiep, no Imbuí e na Aliomar Baleeiro. Estas informações só serão conhecidas ao longo do dia.

