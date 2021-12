Trânsito segue com fluxo normal nas estradas baianas

As principais estradas que cortam a Bahia apresentam movimento tranquilo no inicio da noite desta sexta-feira, 2, no primeiro dia útil do ano.

O trânsito na BR-324, principal via que liga a capital e o interior do estado, segue sem retenções, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar do grande fluxo de veículos, o órgão não registrou nenhum acidente na rodovia.

Na BA-099, o trânsito também flui normalmente. Segundo a Concessionária Litoral Norte, que administra a via, o movimento é grande no sentido Salvador entre os KMs 14 e 07, porém sem gramdes retenções.

Na capital, a Transalvador registra fluxo de veículos normal, exceto nas Av. Oceânica, Centenário e Rua Marquês de Caravelas. O transito se encontra com lentidão na região devido programação do Réveillon de Salvador, que inclui festejos na Barra nesta sexta.

