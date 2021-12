Trânsito se complica em Salvador e estradas baianas devido a protestos

O trânsito na avenida Paralela, sentido Aeroporto, foi liberado no final da manhã desta segunda-feira, 31, após protesto de moradores do Bairro da Paz, que culminou com a interdição da via e congestionamento. Os moradores protestaram contra a desapropriação do bairro, proposta pela administração municipal. Outro protesto, dessa vez feito pela comunidade do Barro Duro, na estrada Cia-Aeroporto, também complicou o trânsito na BA 526, ao longo da manhã.

Segundo o morador André Neves, do Bairro da Paz, após negociações realizadas no local, ficou acertado com um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Moradia (Sedham), cujo nome não foi divulgado, que as lideranças comunitárias se reunirão com a prefeitura, provavelmente, na quinta, 3, ou sexta-feira, 4. De acordo com representantes dos moradores, o prefeito estaria resistente em negociar com a população, uma vez que não compareceu aos dois encontros agendados para discutir a questão.

Moradores da localidade de Barro Duro protestam na Estrada Cia-Aeroporto

Prefeitura - Em nota, o chefe da Casa Civil da prefeitura, João Cavacanti, esclareceu que não existe ação planejada para decretos de utilidade pública no Bairro de Paz pois a localidade pertence ao patrimônio municipal. "Pelo contrário, existe na Prefeitura um projeto que beneficiará os moradores do Bairro da Paz, que terão os títulos de propriedade dos terrenos referentes aos locais onde estão instaladas suas residências, regularizando, assim, a situação fundária. Os moradores podem ficar tranquilos. Não existe nenhum decreto que desapropria a área como de utilidade pública. Isto não invalida intervenções dos poderes públicos no local, como saneamento urbano, vias públicas e iluminação". Ele afirmou ainda que a Linha Viva não passará pelo local.

Decretos - No final do mês de abril, a reportagem de A TARDE teve acesso, com exclusividade, aos mapas de localização dos 19 trechos da cidade declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, pela Prefeitura de Salvador, que totalizam uma área superior a cinco milhões de metros quadrados. Dois dias depois, o prefeito João Henrique Carneiro (PMDB) admitiu que poderia rever alguns dos decretos municipai.

Segundo o secretário de Comunicação da prefeitura, André Curvello, os decretos publicados desde o dia 9 de abril, no Diário Oficial, visam a execução dos projetos de construção dos sistemas viários da Fonte Nova e da Avenida Paralela, que incluem os corredores exclusivos para ônibus e a Linha Viva e Avenida Atlântica, poligonais que serão paralelas à Avenida Luiz Viana Filho (Paralela). Curvello esclarece que esta é mais uma das quatro etapas antes da execução das obras previstas como preparação para a Copa do Mundo.

Intervenções - O material obtido por A TARDE mostra a demarcação de áreas onde, segundo a Prefeitura de Salvador, serão implantados projetos de mobilidade urbana. No entanto, os mapas revelam que serão feitas intervenções fora dos locais por onde passarão a Linha Viva e a Avenida Atlântica, vias paralelas à Avenida Luiz Viana Filho (Av. Paralela), corredores de tráfego que cobrirão o trecho Iguatemi-Aeroporto Internacional, únicos projetos prontos para a implantação, segundo a prefeitura.

Desgoverno - Na época, o prefeito declarou desconhecer por que os decretos englobaram outras áreas, informando que orientou os secretários do Planejamento, Antônio Abreu, e da Casa Civil, João Cavalcanti, para que dessem prioridade aos projetos relacionados à Copa do Mundo. “Confesso não ter conhecimento de outras áreas que não têm relação com a Copa. Se houve inversão de decretos de utilidade pública, aí foge ao meu conhecimento”, pontuou.

Quanto à preocupação de proprietários, que temem a desvalorização dos seus imóveis, o prefeito disse que não há motivos para “insegurança”. Segundo João, quando as obras forem concretizadas, haverá grande valorização dessas áreas. Quanto aos imóveis que “estiverem na frente” desses grandes projetos (viários, urbanísticos e orla marítima) e que não puderem permanecer, assegurou que serão indenizados.

