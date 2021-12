Trânsito no Iguatemi será modificado no início de 2014

Uma das vias de maior fluxo de veículos de Salvador, o Iguatemi, passará por uma mudança a partir de janeiro. Segundo o prefeito ACM Neto, em entrevista à rádio CBN, o projeto, que antecede as obras do BRT Lapa-Iguatemi, com início em abril, pretende facilitar o tráfego na região.

"Na primeira etapa, de curtíssimo prazo, que vai acontecer no começo do ano que vem, nós vamos fazer um conjunto de mudanças de mão, de alargamento de via e de reposicionamento de faixas", disse o prefeito.

Neto completa que o problema do trânsito só será cessado após a segunda etapa do projeto, que inclui o sistema BRT (Bus Rapid Transit, na sigla em inglês) Lapa-Iguatemi. Serão feitas vias exclusivas de ônibus articulados e climatizados, três viadutos, cinco elevados e nove estações de embarque e desembarque.

O trecho será entre a estação da Lapa e o Iguatemi e passará pela avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM. Além do sistema estar integrado aos corredores da Paralela ao aeroporto e da Pituba à orla.

A expectativa é de que os 8,6 km de avenidas que ligam os dois pontos seja feito em 16 minutos. A previsão é de que as obras sejam finalizadas no início de 2016.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), que informou que os detalhes das mudanças serão divulgados até o final da tarde desta quarta-feira, 18.

