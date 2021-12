Trânsito na Suburbana é liberado após deslizamento

A Avenida Afrânio Peixoto, na região da Suburbana, sentido Paripe, que foi interditada nesta segunda-feira, 31, por conta de um deslizamento de terra, está liberada para tráfego nesta manhã de terça, 1º. De acordo com agentes da Transalvador, o tráfego segue normalizado no local.



De acordo com a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), o deslizamento foi provocado por uma rocha em estado de decomposição que formou solo massapé (mais propício a deslizamento durante a chuva) no local.

