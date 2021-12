Trânsito na rua Chile passa por novas mudanças nesta segunda

Tráfego de veículos na rua Chile, entre o Hotel Fera Palace e a rua das Vassouras, ficará interditado a partir desta segunda-feira, 22. A mudança ocorre por conta execução da pavimentação em paralelepípedo no local.

Não será permitido o fluxo de veículos no trecho de 1.200 m2 da rua Chile, entre a entrada da rua Pau da Bandeira e o Hotel Fera Palace. O motorista que estiver na Praça Castro Alves e precisar seguir em direção à Praça da Sé, deve acessar a rua do Tesouro, seguindo pela rua da Ajuda.

O tráfego também ficará interditado na rua das Vassouras. O retorno será possível pela rua do Tira Chapéu, ao lado da Câmera dos Vereadores. Quem estiver na Praça da Sé poderá seguir em direção à rua Carlos Gomes pelo acesso à rua do Pau da Bandeira, subindo, na sequência, a Ladeira da Montanha, sendo permitido apenas o tráfego de veículos de pequeno porte.

Para os usuários do transporte coletivo, o terminal de ônibus será transferido, temporariamente, da rua das Vassouras para as proximidades do Clube de Engenharia, na rua Carlos Gomes. Os coletivos não terão acesso à rua Chile e vão fazer o retorno, na Praça Castro Alves, na altura do Edifício da Sulacap.

Além da retirada da fiação aérea de rede elétrica e de telecomunicações, eliminando o emaranhado de fios que prejudicam a paisagem dos prédios e monumentos históricos, a pavimentação da rua Chile voltará a ser em paralelepípedo. Os trilhos, por onde passou a primeira linha de bonde no país, está sendo recuperado para permanecer à mostra e compor a nova paisagem da via. Os 330 metros da rua, que estão sendo requalificados, foram divididos em seis trechos, todos já iniciados.

As intervenções estão sendo realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). e integram o projeto ‘Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador’, de requalificação de calçadas com acessibilidade e pavimentação de vias.

