Trânsito na orla de Salvador será alterado neste domingo

O trânsito na orla marítima de Salvador terá um trecho interditado neste domingo, 3. A mudança irá ocorrer entre o Largo do Farol da Barra até o limite com a Av. Adhemar de Barros, em Ondina, das 4h30 às 13h, para a a realização da IV Corrida e Caminhada Criança Esperança.

Como alternativa ao trecho interditado, os motoristas trafegando no sentido Ladeira da Barra/Ondina podem usar a avenida Sete de Setembro, rua Afonso Celso, rua Marquês de Caravelas, rua Miguel Bournier, Largo do Chame-Chame e Av. Centenário. Enquanto no sentido Rio Vermelho e Av. Garibaldi (via orla), com destino à Barra, as opções de percurso são a avenida Adhemar de Barros e a rua Professor Sabino Silva.

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informa ainda que os moradores das vias interditadas terão acesso garantido mediante a comprovação de endereço através de contas de telefone, água ou energia elétrica.

adblock ativo