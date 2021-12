Trânsito na Cidade Baixa sofre mudanças a partir desta sexta

O trânsito na região da Cidade Baixa passará por alterações a partir desta sexta-feira, 3, com o objetivo de dar continuidade às obras de requalificação nas imediações da Avenida Dendezeiros para implantação do Caminho da Fé. Por este motivo, o tráfego para passagem de veículos será interditado na Rua Henrique Dias.

Os motoristas que saem dos bairros da Ribeira ou Bonfim com destino ao Largo de Roma terão como opção de tráfego acessar a Rua Travasso de Fora, Baixa do Bonfim, Avenida Dendezeiros, e a nova Ligação Dendezeiros - Luís Tarquinio. Não haverá alteração para veículos que trafegam no sentido oposto. Monitores de tráfego estarão pela região a fim de orientar os condutores sobre as mudanças no trânsito.

Transporte

Com a liberação do tráfego na avenida Dendezeiros, prevista para a manhã desta sexta, as linhas de ônibus que operavam no local e tiveram seus itinerários modificados durante a realização das obras de requalificação deverão retomar o itinerário de origem. As linhas abaixo, no sentido Centro, que estavam operando pelo Largo de Roma, passando pela avenida Luis Tarquínio, Baixa do Bonfim e rua Travassos de Fora, deverão retomar seu itinerário normal, voltando a circular pela avenida Dendezeiros.

Código das linhas:

0216 Ribeira – Lapa

0219 Ribeira – Rodoviária

0220 Ribeira – Sabino Silva

0220-01 Ribeira – Barroquinha

0237 Ribeira – Rio Sena/Alto da Terezinha

0238 Ribeira – Plataforma/São João do Cabrito

0728, 0728-01, 0728-02 Ribeira – Nordeste

1141 Cabula 6 – Ribeira

1403 Cajazeiras 11 – Ribeira

Já no sentindo Centro, as linhas abaixo, que estavam circulando pela rua Travasso de Fora, rua Henrique Dias, e Largo de Roma, a partir desta sexta, retomam seus itinerários acessando pela avenida Dendezeiros. Neste novo acesso, entre o Colégio da Polícia Militar e o Hospital Irmã Dulce, os ônibus vão circular pela avenida Luís Tarquínio até a Praça Irmã Dulce, de onde seguem seus itinerários.

Código das linhas:

0216 Ribeira – Lapa

0219 Ribeira – Rodoviária

0220 Ribeira – Sabino Silva

0220-01 Ribeira – Barroquinha

0237 Ribeira – Rio Sena/Alto da Terezinha

0238 Ribeira – Plataforma/São João do Cabrito

0728, 0728-01 e 0728-03 Ribeira – Nordeste

0907 Boca do Rio – Ribeira

1055 Estação Mussurunga – Ribeira/São Joaquim

1127 Narandiba/Doron – São Joaquim/Bonfim

1141 Cabula 6 – Ribeira

1145 Term Acesso Norte – Ribeira

1342 e 1342-01 Estação Pirajá – Bonfim/Ribeira

1403 Cajazeiras 11 – Ribeira

1535 Vista Alegre - Ribeira

1608 Paripe – Ribeira

1638 e 1638-01 Fazenda Coutos - Ribeira

1662 Base Naval – Ribeira

