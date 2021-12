Trânsito na BR-324 é normalizado após capotamento no início da manhã

O tráfego de veículos foi normalizado por volta das 9h desta sexta-feira, 22, na BR-324, próximo à região da Jaqueira do Carneiro, após o motorista do veículo Gol, de placa JSF-3701, perder o controle da direção e capotar no início da manhã. Por causa do carro, que ficou no meio da via, foi registrado um engarrafamento de cerca de 1 km no sentido Salvador-Feira de Santana.

Segundo a PRF, o extenso congestionamento foi formado devido ao horário do acidente, no início da manhã, que normalmente é um período de intenso fluxo de veículos. O condutor do Gol, que não quis se identificar, teve escoriações leves.

