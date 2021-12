Trânsito na avenida Oceânica será modificado a partir desta segunda

O tráfego de veículos na região da avenida Oceânica, entre os bairros de Ondina e Rio Vermelho, em Salvador, será modificado nesta segunda-feira, 29, devido ao início da segunda etapa das obras de requalificação da orla.

Os veículos que seguem no sentido Barra – Rio Vermelho terão acesso local somente até o restaurante Sukyiaki. A partir daí, no trecho entre o restaurante e a praia da Paciência, o tráfego estará interditado. Já no sentido oposto, entre a Praia da Paciência e a av. Adhemar de Barros, não haverá alteração e os veículos poderão transitar normalmente.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estarão no local nos primeiros dias de mudança a fim de orientar os condutores sobre as alterações no tráfego.

Ônibus

A interdição das linhas de ônibus será da Barra sentido Rio Vermelho, no trecho compreendido entre a entrada da avenida Adhemar de Barros e a saída da rua Bartholomeu de Gusmão, na Praia da Paciência.

As linhas que trafegam neste sentido deverão entrar na avenida Adhemar de Barros, avenida Anita Garibaldi, rua Bartholomeu de Gusmão e depois seguir seu itinerário normal.

A previsão é que as obras durem cerca de até 90 dias.

