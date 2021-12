Trânsito na av. ACM fica intenso após fortes chuvas em Salvador

O trânsito na avenida ACM esteve intenso na manhã desta segunda-feira, 25, por conta das fortes chuvas que ocorreram na madrugada em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o alagamento causou um bolsão de água que se formou mais cedo na avenida e ilhou os veículos que estavam na região. Carros e ônibus não estavam circulando na região.

A situação na região com o bolsão de água foi resolvida e o trânsito, neste momento, voltou ao seu fluxo normal.

Árvores

Ainda segundo o órgão de trânsito, por conta das chuvas foram registradas três quedas de árvores em Salvador, na manhã desta segunda.

Uma árvore caiu e atingiu um carro na Rua Espírito Santo, no bairro da Pituba. O carro ficou destruído e a calçada ficou parcialmente destruída com as raízes que se soltaram.

Já na Ladeira da Cruz da Redenção, que liga a avenida ACM a Brotas, também caiu uma árvore. E no Vale de Nazaré uma árvore também caiu e obstruiu uma faixa da via.

