Trânsito lento em várias vias da cidade

O trânsito segue lento, no início da tarde desta terça-feira, 20, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), sentido Rótula do Abacaxi, por causa das obras que estão sendo realizadas naquela região, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

A lentidão, que atinge a região do Hospital Sarah, também é causada pelo grande fluxo de veículos, segundo informa a Transalvador. Na ACM, sentido Lucaia, o motorista também encontra tráfego lento, mas com fluidez.

Por causa do acidente, trânsito ficou lento na Bonocô, sentido Iguatemi

O trânsito de veículos está lento nos dois sentidos da avenida Bonocô, informou a Transalvador. No começo da manhã, houve lentidão na mesma avenida em direção ao Iguatemi, em virtude da derrapagem do veículo Corsa (placa JRD 6546) na pista molhada. O acidente culminou com a batida do veículo em um poste que, com o impacto, caiu no canteiro central da via.

O fato aconteceu nas proximidades da Casa Eloy, de acordo com a Transalvador, que enviou uma viatura para o local. O condutor do veículo não ficou ferido. O tráfego passou a fluir depois que veículo e poste foram retirados da via.

