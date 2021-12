Trânsito lento em diversas vias da cidade

Os motoristas enfrentaram lentidão nas principais vias de Salvador nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 24. Na Avenida Paralela, na orla e no Comércio foram identificados os maiores problemas para os motoristas.



De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), um caminhão quebrado na Avenida Paralela, sentido rodoviária, deixou o trânsito lento. No Comércio, na altura do Mercado do Peixe, uma sinaleira apagada exigiu atenção redobrada dos condutores por conta do risco de acidentes.No final da manhã, o mesmo problema atingiu a Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, em ambos os sentidos nas imediações da EBDA.

Além disso, uma poça de água na altura da Rua Território de Israel e a montagem do palco para o show de Ivete Sangalo no próximo domingo, 27, também causam complicação no tráfego da região.



Já na orla, sentido Pituba, na Avenida ACM, sentido Rótula do Abacaxi, e também nos dois sentidos da Paralela, o trânsito fica lento por causa da chuva que começa a cair em alguns pontos da capital. Na altura da Comercial Ramos, sentido Lucaia, o tráfego ficou congestionado por conta da limpeza do canal que fica em frente à loja.

O fluxo de veículos deixa o trânsito lento na Avenida San Martin, no Largo do Tanque, na Barros Reis, sentido Rótula, e no Vale de Nazaré. Nas demais vias da cidade, o trânsito segue intenso, mas fluindo. Ainda de acordo com a Transalvador, nas últimas 24 horas, entre as 7h desta quarta-feira, 23, e as 7h de hoje, foram registrados dez acidentes, com nove feridos e uma morte em Salvador.

Acidentes - No início da manhã, um acidente foi registrado na Rua das Pitangueiras, em Brotas. O condutor de um veículo modelo Chevrolet Celta, de cor preta, perdeu o controle da direção e bateu contra o muro de um prédio. O muro ficou bastante danificado, mas não houve feridos. A Transalvador não registrou o acidente.

Mais tarde, por volta das 7h30, um ônibus da Desal colidiu com um carro de passeio na Avenida Barros Reis. Ninguém ficou ferido, mas o motorista do ônibus fugiu do local. Na subida do viaduto Raul Seixas, sentido rodoviária, um Fiat Doblô e um VW Crossfox colidiram. Até as 9h30 de hoje, foram registrados quatro acidentes na capital, sem feridos.

Defesa Civil - Conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), até as 11h foram registradas 20 solicitações de emergência, sendo um alagamento de área, quatro ameaças de desabamento, duas ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, um desabamento de imóvel e 11 deslizamentos de terra. O telefone para atendimento ao público da Codesal é o 199.



Segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), o dia em Salvador deve ter pancadas de chuva, com trovoadas a qualquer momento. A temperatura na cidade deve variar entre os 22º e os 30º C.

adblock ativo