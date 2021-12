Transito interditado para o retorno da Cabocla e Caboclo

Em função do retorno das imagens do Caboclo e da Cabocla para o Largo da Lapinha na tarde desta terça-feira, 5, a Superintendência de Transito de Salvador (Transalvador) , informou que está proibido estacionar no Largo da Lapinha.



Ainda de acordo com a Transalvador, as vias do Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro, Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro, São Bento), Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo do Terreiro de Jesus, Ladeira do Carmo, Rua do Carmo, Largo da Cruz do Pascoal, Rua Direta de Santo Antônio, Ladeira do Boqueirão, Rua dos Adôbes, Largo da Quitandinha do Capim, Rua dos Perdões, Rua Fonte de Santo Antônio, Rua São José de Cima, Ladeira da Soledade, Largo da Soledade, Corredor da Lapinha e Largo da Lapinha, serão interditadas a partir das 17h.

As pessoas que residem nas vias que serão temporariamente interditas podem ter livre acesso às suas casas apresentando algum comprovante de residência (contas de água, energia elétrica ou telefone) ou o documento do veículo. O tráfego voltará à normalidade após a limpeza nas ruas, largos, praças e avenidas.

