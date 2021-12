Trânsito flui sem retenções nas vias de acesso ao show de Ivete Sangalo

Os fãs de Ivete Sangalo que se dirigem ao Comércio, onde a cantora fará um megashow em homenagem ao aniversário de Salvador, encontram trânsito tranquilo na tarde deste domingo, 27.







Até às 17h20, não havia engarrafamentos na Avenida Contorno nem na Avenida Sete. O principal transtorno até o momento fica por conta do Elevador Lacerda, que está fechado. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o serviço, que funcionaria gratuitamente de 15h às 23h, foi interrompido por questões de segurança.









adblock ativo