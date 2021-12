Trânsito em via do Costa Azul será interditado para serviço da Conder

A Avenida Octávio Mangabeira será interditada no próximo sábado, 4, para serviço da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), no período de 22 ás 6h do domingo 5. Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) , a alteração será sinalizada, e os condutores terão outras opções para chegar onde desejam.

Os que trafegam no sentido Itapuã podem ir pela Av. Magalhães Neto, após o restaurante Caranguejo da Bahia. Já no sentido Pituba, os motoristas devem acessar o bairro do Costa Azul, pela Rua Arthur de Azevedo Machado.

