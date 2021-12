Trânsito é interditado temporariamente em Ondina para obra na Av. Oceânica

O trânsito foi interditado temporariamente na manhã deste domingo, 6, no bairro de Ondina, para a realização de obras emergenciais na Avenida Oceânica, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a interdição começou no sábado, 5, e a previsão é de que seja concluída até a noite deste domingo.

Veículos com destino ao Rio Vermelho deverão desviar ao chegar na altura do Morro do Cristo, na Barra, em direção à Avenida Centenário, passando pela Rua Dr. Arthur Neiva.

