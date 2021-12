Trânsito é interditado para implantação de passarela em Pernambués

A partir das 22h30 deste sábado, 21, o trânsito na avenida Tancredo Neves será interditado na altura da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP). O bloqueio será até as 7h de domingo, 22. O motivo é a implantação da estrutura definitiva da passarela que dá acesso ao Shopping Salvador.

Durante o período de interdição, os usuários poderão utilizar o acesso pela estação do metrô – que fica a 700 metros da passarela antiga – para ir ao centro comercial, já que o equipamento de Pernambués terá passagem impedido das 17h de sábado até as 17h do dia 27.

De acordo com a CCR Metrô, a nova passagem contará com rampas de acesso, piso tátil e corrimões após a conclusão das obras.

Trânsito

Para acessar o shopping, durante o bloqueio, os condutores quem vêm da avenida Tancredo Neves poderão fazer o retorno no viaduto Luís Eduardo Magalhães, seguir na via sentido Centro e utilizar o viaduto Nelson Daiha.

A obstrução ocorrerá novamente a partir das 22h30 do domingo até as 5h da segunda, 23. O local contará com sinalização e agentes de trânsito.

adblock ativo