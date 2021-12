Trânsito é bloqueado na Ladeira de São Cristóvão em razão de obra emergencial

Em razão de uma obra emergencial, o trânsito foi bloqueado na manhã desta segunda-feira, 28, nos dois sentidos a Ladeira de São Cristóvão, via que liga o Largo do Tanque à Liberdade, em Salvador. O término da obra está previsto para ocorrer em até 48h.

Conforme informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os condutores possuem como alternativa seguir pelo bairro do Guarani, no qual podem fazer o trajeto entre os dois locais. Os agentes de trânsito e transporte estão na região para orientar condutores, pedestres e passageiros.

Itinerário do transporte coletivo

O transporte coletivo também vai ter o itinerário modificado, por conta da interdição, até que a situação no local seja normalizada.

Logo, as linhas que trafegam sentido Centro deverão acessar o Largo do Tanque, Estrada da Liberdade/Bairro Guarani e seguir pela Liberdade. Enquanto que as linhas com sentido oposto devem acessar a Estrada da Liberdade/Bairro Guarani e o Largo do Tanque.

adblock ativo