Trânsito é alterado no Acesso Norte e Bonocô

Por conta de uma montagem de passarela, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) promoverá mudanças no trânsito nas vias de ligação entre a Rodovia BR-324 (Acesso Norte de Salvador) e a Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida popularmente como Bonocô. A interdição será feita a partir das 23h desta quinta-feira, 13, até as 04h30 desta sexta, 14.

De acordo com o órgão de trânsito, a interdição se dará para ordenar, disciplinar e otimizar o tráfego de veículos e a circulação de pedestres no local.

adblock ativo