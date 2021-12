Trânsito é alterado na intersecção da Av. Heitor Dias com Raul Leite

O trânsito está interditado na intersecção da Avenida Heitor Dias com a rua Raul Leite, que fica em frente à saída do supermercado Extra, na Rótula do Abacaxi (confira no mapa o local da interdição). A mudança, que começou nesta quinta, 7, e segue pelos próximos 60 dias, afeta os motoristas que saem ou chegam aos bairros Vila Laura e Luiz Anselmo através da rua Raul Leite.

A alternativa para esses condutores que estão na Av. Heitor Dias e querem acessar a rua Raul Leite é seguir pela Av. ACM, entrar ao lado do posto Texaco no início da Bonocô e seguir pela rua Luiz Negreiro, que fica atrás do Extra, até a Raul Leite (confira no mapa a rota de setas azuis).

Quem está no Luiz Anselmo e vai passar pela rua Lívia Giffoni deve seguir pela rua Luiz Negreiro em direção à avenida Bonocô (confira no mapa a rota de setas vermelhas). Da Bonocô é possível seguir para o Iguatemi ou fazer o retorno para a Rótula do Abacaxi, que não terá o tráfego afetado pela interdição. A mudança no trânsito também não interfere no fluxo de veículos da Heitor Dias para o Iguatemi e Bonocô e para quem transita pela Barros Reis ou Cabula.

A interdição faz parte do cronograma de obras da Via Expressa.

Confira a mudança e rotas alternativas:

