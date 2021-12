Trânsito é alterado na Barra a partir desta segunda

O trânsito foi modificado nesta segunda-feira, 13, no bairro da Barra. Agora, o tráfego de veículos será autorizado no trecho em frente ao Farol, no sentido único em direção ao Rio Vermelho, até a altura do restaurante Barravento. Antes, os condutores precisavam entrar na rua Afonso Celso para retornar à orla nas imediações do Cristo.

A mudança não vale para ônibus, que continuam no trajeto anterior. Além disso, a circulação de automóveis também será interrompido na região entre as 18 horas de sexta e início da madrugada de domingo.

A modificação está em fase de teste e será avaliada por técnicos da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

