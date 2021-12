Trânsito é alterado e linhas de ônibus são reforçadas neste domingo

O trânsito será alterado neste domingo, 2, em prol da 13ª Caminhada do Samba, realizada no entorno da praça Dois de Julho, no Campo Grande, às 13h. Além disso, algumas linhas de ônibus serão reforçadas.

A partir das 22h deste sábado, 1º, os veículos ficarão proibidos de circular no largo do Campo Grande na via que margeia a praça Dois de Julho e no lado esquerdo da faixa no trecho defronte ao Teatro Castro Alves (TCA), o acesso estará disponível apenas para os trios elétricos.

Os veículos não poderão estacionar nas vias da rua Forte de São Pedro e avenida Sete de Setembro (Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro e São Bento). Não não será permitido na praça Castro Alves, ruas Carlos Gomes, Senador Costa Pinto e no Passeio Público. O acesso às vias será permitido a partir das 21h deste domingo.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) irá montar barreiras fixas na travessa Jonatas Aboti, rua Clovis Spíbola, praça da Piedade, avenida Joana Angélica, rua do Paraíso, largo de São Besto, rua Pinto Martins, ladeira da Montanha e rua do Sodré, rua Santa Thereza, entrada do Dois de Julho, rua da Faísca, ruas Pedro Autran, Horácio César e Largo dos Aflitos. Nesses trechos a interdição irá começar, às 0h, deste sábado e seguem até 22h deste domingo.

Entre as 12h e 22h deste domingo serão implementadas barreiras móveis nas vias João das Boas, Leovigildo Filgueiras, Comendador José Alves Ferreira, Banco dos Ingreles, Gamboa de Cima, rua Direita da Piedade, Politeama de Baixo, ladeiras do Gabriel, dos Aflitos e da Montanha, praça Castro Alves, ruas Chile, do Tesouro e Padre Domingos de Brito.

Aos que costumam trafegar na Ladeira da Montanha possuem como opções de tráfego a avenida Lafayette Coutinho, rua dos Ingleses e largo do Campo Grande. Já os moradores, terão acesso livre para as vias que estarão interditadas. É necessário que os mesmos apresentam comprovação de endereço através do documento veicular ou contas como água e energia.

Reforço no transporte público

Neste domingo serão disponibilizados 15 veículos extras da frota reguladora. Eles estarão disponíveis nas estações Lapa e Acesso Norte entre às 18h deste domingo, até às 1h30 desta segunda-feira, 3.

Também haverá reforço de 22 linhas de ônibus que atendem ao Centro, entre 11h e 0h. Os coletivos farão um itinerário modificado conforme as mudanças que irão ocorrer no trânsito.

As linhas do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec), que possuem como destino final a Baixa do Fiscal deverão prolongar o atendimento até o Elevador Lacerda, obedecendo o seguinte roteiro: avenida Afrânio Peixoto, Baixa do Fiscal, Calçada, São Joaquim, avenida Engenheiro Oscar Pontes, avenida da França, retorno em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, rua da Bélgica, rua Miguel Calmon, avenida Jequitaia, Água de Meninos, rua Fernandes Vieira, rua Luiz Maria, avenida Afrânio Peixoto e a partir daí o itinerário segue normal.

