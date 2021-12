Trânsito de carros será liberado no Farol da Barra a partir de segunda

O trânsito no bairro da Barra será modificado a partir desta segunda-feira, 13. A circulação de veículos no trecho em frente ao Farol, sentido Rio Vermelho, será liberada até a região do restaurante Barravento. Atualmente, não é autorizada a passagem de automóveis nessa parte da avenida Oceânica e os motoristas precisam entrar na Rua Afonso Celso para retornar à orla nas proximidades do Cristo.

A mudança não vale para ônibus. O fluxo também será proibido para todos veículos a partir das 18 horas de sexta até o início da madrugada de domingo.

Além disso, o trecho da avenida Oceânica, entre o Barra Center e a rua Airosa Galvão, passará a ser de mão dupla, e não, mais em sentido único rumo ao Farol da Barra.

As alterações no trânsito são um teste. "Essas mudanças serão testadas, por isso a sinalização será ainda feita com cones. Vamos avaliar os efeitos dessas mudanças, que atendem a reivindicações de comerciantes e alguns moradores, mantendo o espírito do piso compartilhado que é um sucesso na Barra, principalmente aos finais de semana", afirmou o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, em nota enviada para imprensa.

